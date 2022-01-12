Инфляция в РБ может превысить 12%

Экономика Белоруссии сегодня переживается не лучшие времена. Огромное влияние на финансовый сектор республики оказывают несколько пакетов санкций, введенных Евросоюзом и США. Как будет развиваться ситуация в 2022 году? Мнения на этот счет звучат противоречивые. Бывший руководитель Национального банка РБ Станислав Богданкевич поделился собственным прогнозом.

Эксперты Всемирного банка ожидают падения экономики Белоруссии на 2,8%. Правительство республики, наоборот, заверяет граждан, что будет рост на 2,9%. В беседе с порталом UDF Богданкевич отметил, что ни согласен ни с одной позицией.

По его мнению, падение экономики, действительно, ожидается, однако речь идет даже не о 2,8%, а о пяти процентах и более. Естественно, тому виной – санкционное давление западных стран, считает экс-глава НБ Белоруссии.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что политическая ситуация в республике снижает приток инвестиций. В то же время, по его словам, санкции полноценно начнут действовать только в 2022 году, когда закончится срок действия уже подписанных контрактов.

Богданкевич уверен, что в новом году Белоруссия не сможет повторить высокие результаты по экспорту своей продукции. По его мнению, благоприятный экономический эффект в прошлом году сложился из-за переполненных складов с готовыми товарами. В 2022 году экспорт РБ снизится до уровня производства, полагает эксперт.

Говоря о национальной валюте, экс-глава НБ подчеркнул, что она ориентирована на российский рубль, поэтому, считает эксперт, можно ожидать девальвации, то есть снижения курса относительно доллара и евро. Он также призвал сограждан не ждать повышения зарплат. Уровень инфляции в Белоруссии может превысить 12%, уверен Богданкевич.

К слову, в конце прошлого года в Германии признали неэффективность давления Евросоюза на Белоруссию и режим Александра Лукашенко. Аналитики газеты Der Spiegel нашли "дыры" в западных санкциях.