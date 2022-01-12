Запасливая Германия лишила Украину дополнительных доходов от транзита газа

Запасливая Германия лишила Украину дополнительных доходов от транзита газа
Фото: Petr Eret/CTK/www.globallookpress.com
Поставки "Газпрома" вырастут, если поступят заявки от потребителей

Россия сократила транзит газа через Украину и Польшу, поскольку ее постоянные клиенты в Европе успели накопить достаточные объемы топлива. На это указала замглавы ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Ранее стало известно, что "Газпром" снова отказался от бронирования мощностей газопровода "Ямал-Европа", а его поставки через ГТС Украины в январе сократились почти на 50%. Связано это с довольно теплой погодой, установившейся в Европе в новогодние дни. У стран ЕС появилась надежда дотянуть до весны без дополнительных закупок топлива, которое на спотовом рынке стоит очень дорого.

В связи с этим "Газпром" поставляет сейчас газ в Европу исключительно в рамках имеющихся контрактов, резервы дополнительных мощностей ему не требуются. К тому же в случае кризисной ситуации европейцы могут обратиться к Германии, для которой ситуация с газом не представляет угрозы.

"В холодную погоду Германия поставляла газ по реверсу в Польшу и Словакию, из чего следует, что в Германии так много газа, что она, купив его по более низкой контрактной цене у "Газпрома", имеет возможность спекулировать, продавая соседям по ЕС по более высоким биржевым ценам",

– отметила Наталья Мильчакова в комментарии РИА ФАН.

Ранее в Москве заверили, что "Газпром" сможет оперативно организовать поставки дополнительных объемов газа, если получат соответствующий запрос от потребителей в Европе.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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