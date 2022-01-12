Материнский капитал проиндексируют по уровню инфляции

Увеличатся также и другие соцпособия

С 1 февраля в России проиндексируют материнский капитал. Это сделают по уровню инфляции – на 8,4%. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. 

Теперь выплата на первого ребенка составит 524,5 тыс рублей. За второго ребенка дадут 693,1 тыс рублей тем, кто не получал средства за первого. Если же за первенца выплата производилась, то семья получит 168,6 тыс рублей доплаты. В ведомстве подчеркнули, что индексации подвергнутся и другие пособия, которые не зависят от прожиточного минимума. Речь идет о выплатах беременным, ветеранам и о других пособиях. 

Всего индексация коснется 16 млн россиян. 

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции, напоминает "Радио 1"

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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