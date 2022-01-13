Непримиримость США бьет по российской экономике

Сегодня, 13 января, резко подскочили курсы иностранных валют. Стремительное ослабление рубля произошло сразу после того, как в российском МИД раскрыли детали переговоров с западными партнерами. Оказалось, что Североатлантический альянс под предводительством США не собирается идти на уступки.



Так, по данным Московской биржи, американская валюта торгуется по цене более 75 рублей, а евро подорожал до свыше 86 рублей.

Деревянный резко потерял в стоимости после слов замруководителя главного российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова. Работник МИД с прискорбием констатировал, что Соединенные Штаты Америки вместе с остальными натовцами отказались удовлетворить справедливые просьбы России по обеспечению гарантий безопасности, пишет интернет-издание URA.RU.

Нельзя сказать, что кто-то рассчитывал на повышенную уступчивость западной коалиции, однако такой резкий отказ от поиска компромиссов серьезно пошатнул устойчивость нашей валюты.

Напомним, решение Североатлантического альянса дать Российской Федерации от ворот поворот с гордостью подтвердила постпред США при коалиции Джулианн Смит. Американка подчеркнула, что альянс отказывается умерить свои аппетиты и при необходимости продолжит расширяться.