Незалежная активно обновляет дорожное покрытие в мегаполисах и на основных трассах, поэтому ей не хватает битума

Украина в 2021 г. установила абсолютный рекорд за всю свою новейшую историю с 1991-го по закупкам импортного битума. Почти две трети из этого объема составляет поставки из Белоруссии – 57% или 625 тыс тонн, что на 7,2% больше, чем годом ранее.

Такое наращивание закупок произошло для исполнения программы "Большое строительство", которая стала имиджевой для офиса президента соборной Владимира Зеленского. В рамках данного проекта власти обещали масштабное обновление дорог и инфраструктуры, пишет "ПолитНавигатор".

Однако оппоненты пана Зеленского уже переименовали программу в "Большое воровство", намекая на "откаты", низкое качество ремонта и так далее.

"Из Белоруссии завозили и продолжают завозить очень много битума, несмотря на все политические перипетии. Из Белоруссии завозить битум проще всего, кроме того, связи уже налажены", – объяснил ситуацию украинский экономист Александр Охрименко.

Он подчеркнул, что ранее – до великой стройки – хватало и местного продукта, но с активной фазой обновления дорожной системы Незалежной, его уже стало не хватать. Поэтому необходимо завозить импортный битум.

При этом, указал экономист, угрозы киевского режима ввести санкции в отношении Минска и непризнания победы на президентских выборах Александра Лукашенко никак не повлияли на поставки сырья из Белоруссии.

"Все это продолжится, несмотря на то, что политики говорят всякие глупости. Надо понимать, что все эти заявления политиков, их демарши – это несерьезно, все равно деньги превыше всего", – резюмировал Охрименко.

В результате, указывает издание, Киев, несмотря на свои антибелорусские речи в угоду Западу, и Минск, вопреки союзничеству с Москвой, поддерживающей санкционный режим в отношении постмайданной Незалежной, ведут втихаря экономическое сотрудничество.

Вероятно, также тайно белорусы будут транспортировать продукцию "Беларуськалия" через Литву, которая накануне запретила ее транзит по своей территории. Просто Вильнюс позволит это делать другим компаниям под иной вывеской. Иначе Литовская железная дорога просто

