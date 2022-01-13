Рестрикции будут действовать до 31 июля 2022 года

Несмотря на все попытки Российской Федерации договориться с западными партнерами о взаимовыгодном и уважительном диалоге, европейцы продолжают придерживаться антироссийской политики. Сегодня, 13 января, стало известно, что экономические санкции против нашей страны продлили еще на полгода.



С соответствующим заявлением выступили представители Европейского союза. Данные санкционные ограничения продолжат бить по финансовому, энергетическому и оборонному блокам российской экономики.

К слову, недавно появились подробности проекта американских санкций против нашей страны. Некоторые сенаторы США хотят еще сильнее надавить на Россию.