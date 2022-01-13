Европейцы в очередной раз продлили экономические санкции против России

Рестрикции будут действовать до 31 июля 2022 года

Несмотря на все попытки Российской Федерации договориться с западными партнерами о взаимовыгодном и уважительном диалоге, европейцы продолжают придерживаться антироссийской политики. Сегодня, 13 января, стало известно, что экономические санкции против нашей страны продлили еще на полгода.

С соответствующим заявлением выступили представители Европейского союза. Данные санкционные ограничения продолжат бить по финансовому, энергетическому и оборонному блокам российской экономики.

К слову, недавно появились подробности проекта американских санкций против нашей страны. Некоторые сенаторы США хотят еще сильнее надавить на Россию.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Лукашенко готов начать торговую войну с Литвой – эксперт

Вильнюсу придется судиться с Минском

Заявление Нуланд о "Северном потоке-2" вызвало раздражение в Бундестаге

В Берлине вспомнили хамское высказывание американки в адрес ЕС в 2014 году в связи с событиями на Украине

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей