КОРОНАВИРУС

ЖИЗНЬ

РЕЦЕПТЫ

ПРИМЕТЫ

НОВОСТИ КРЫМА

ЭКОНОМИКА

ПРОИСШЕСТВИЯ

САД И ОГОРОД

Не политика: в Молдавии назвали причину проблем с "Газпромом"

Не политика: в Молдавии назвали причину проблем с "Газпромом"
Фото: Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Россия согласилась сотрудничать с республикой на уникальных условиях

Молдавия сама виновата в том, что столкнулась с проблемами при заключении нового контракта с "Газпромом" на поставки газа – всему виной давняя привычка республики получать топливо в долг. Такое мнение выразил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан в эфире TVC21.

В сложившихся в настоящее время условиях на рынке больше не будет поставок газа в рассрочку или долг – это всем нужно понять, указал он. Глава энергокомпании отметил, что последний газовый контракт "Молдовагаза" с российским поставщиком, по своей сути, является уникальным. 

Чебан заявил, что искать политической подоплеки в проблемах республики с "Газпромом" не стоит – все связано с большой задолженностью за поставки газа. При этом российский энергогигант согласился заключить с Молдавией контракт и даже обсудил реструктуризацию долга. 

"Никто так не делает. Сперва требуют вернуть долги, а потом подписывают новый контракт", – отметил он.

Глава "Молдовагаза" полагает, что им удалось заключить выгодный газовый договор с Россией, хотя он и не уверен, что последующий платеж перед "Газпромом" им удастся погасить своими силами, без помощи со стороны правительства. Чебан указал, что молдавская компания пыталась взять кредит в банках для ежемесячных выплат российской стороне, но все им отказали из-за крупного международного долга. 

По его словам, проблемы с внесением своевременных платежей возникают, отчасти, из-за работы Национального агентства в области энергетики, которое не успевает повышать тарифы на газ для потребителей. Сейчас граждане оплачивают услуги на уровне $430, а январские поставки предусматривают стоимость $630. 

Роман ИГНАТОВ |
Источник: TVC21
Выбор редакции
Рекомендуем

Лукашенко готов начать торговую войну с Литвой – эксперт

Вильнюсу придется судиться с Минском

Заявление Нуланд о "Северном потоке-2" вызвало раздражение в Бундестаге

В Берлине вспомнили хамское высказывание американки в адрес ЕС в 2014 году в связи с событиями на Украине

США пытаются развязать войну между Россией и Украиной - Myśl Polska

Американцы пытаются загнать Москву в угол, чтобы снова попробовать прибрать к своим рукам богатства РФ и всю страну целиком

Выбор читателей