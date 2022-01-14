Россия согласилась сотрудничать с республикой на уникальных условиях

Молдавия сама виновата в том, что столкнулась с проблемами при заключении нового контракта с "Газпромом" на поставки газа – всему виной давняя привычка республики получать топливо в долг. Такое мнение выразил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан в эфире TVC21.

В сложившихся в настоящее время условиях на рынке больше не будет поставок газа в рассрочку или долг – это всем нужно понять, указал он. Глава энергокомпании отметил, что последний газовый контракт "Молдовагаза" с российским поставщиком, по своей сути, является уникальным.

Чебан заявил, что искать политической подоплеки в проблемах республики с "Газпромом" не стоит – все связано с большой задолженностью за поставки газа. При этом российский энергогигант согласился заключить с Молдавией контракт и даже обсудил реструктуризацию долга.

"Никто так не делает. Сперва требуют вернуть долги, а потом подписывают новый контракт", – отметил он.

Глава "Молдовагаза" полагает, что им удалось заключить выгодный газовый договор с Россией, хотя он и не уверен, что последующий платеж перед "Газпромом" им удастся погасить своими силами, без помощи со стороны правительства. Чебан указал, что молдавская компания пыталась взять кредит в банках для ежемесячных выплат российской стороне, но все им отказали из-за крупного международного долга.

По его словам, проблемы с внесением своевременных платежей возникают, отчасти, из-за работы Национального агентства в области энергетики, которое не успевает повышать тарифы на газ для потребителей. Сейчас граждане оплачивают услуги на уровне $430, а январские поставки предусматривают стоимость $630.