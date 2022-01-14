Республика получает тот же российский газ, но по другим расценкам

Долгое время Польша активно выступала против газовой зависимости от России и, наконец, добилась своего. Единственный крупный российский проект на территории республики – газопровод "Ямал – Европа" – остановлен. Но проиграла от этого только Варшава, указывает польский эксперт по топливному рынку и энергетической безопасности Анджей Шченьсняк.

Он пояснил, что газ в республику по-прежнему поступает российский – его поставляет Польше Германия, которая обеспечена топливом за счет первого "Северного потока". Вот только Варшава вынуждена платить за него уже другую цену – ведь немецкие партнеры оформляют реэкспорт по рыночным европейским расценкам, которые сейчас гораздо выше закупочных у России.

При этом Польша по-прежнему несет расходы за обслуживание своего участка газопровода из РФ в ФРГ. А вот доходов за транзит она сама себя лишила, как и возможности торговаться с Москвой, угрожая перекрыть вентиль, – теперь России эта угроза нипочем, она сама остановила подачу газа по этой трубе.

"Итоги весьма печальны: то, что мы вынуждены закупать российский газ в Германии, говорит об окончательной утрате Польшей ее позиции транзитера, которая порой казалась бедствием, но чаще играла роль козыря",

– приводит издание Myśl Polska выводы эксперта.

Ранее стало известно, что Россия резко сократила транзит газа в Европу через Украину.