Курс рубля
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
Долгое время Польша активно выступала против газовой зависимости от России и, наконец, добилась своего. Единственный крупный российский проект на территории республики – газопровод "Ямал – Европа" – остановлен. Но проиграла от этого только Варшава, указывает польский эксперт по топливному рынку и энергетической безопасности Анджей Шченьсняк.
Он пояснил, что газ в республику по-прежнему поступает российский – его поставляет Польше Германия, которая обеспечена топливом за счет первого "Северного потока". Вот только Варшава вынуждена платить за него уже другую цену – ведь немецкие партнеры оформляют реэкспорт по рыночным европейским расценкам, которые сейчас гораздо выше закупочных у России.
При этом Польша по-прежнему несет расходы за обслуживание своего участка газопровода из РФ в ФРГ. А вот доходов за транзит она сама себя лишила, как и возможности торговаться с Москвой, угрожая перекрыть вентиль, – теперь России эта угроза нипочем, она сама остановила подачу газа по этой трубе.
"Итоги весьма печальны: то, что мы вынуждены закупать российский газ в Германии, говорит об окончательной утрате Польшей ее позиции транзитера, которая порой казалась бедствием, но чаще играла роль козыря",
– приводит издание Myśl Polska выводы эксперта.
Ранее стало известно, что Россия резко сократила транзит газа в Европу через Украину.
Вопрос о сроках пока остается открытым
Кремль заставил оппонентов искать компромиссы