Россия продолжает отстаивать свои экономические интересы

Ситуация на газовом рынке в Европе в последнее время привлекает к себе все больше внимания. Накануне, 14 января, выяснилось, что российский энергетический гигант "Газпром" всерьез вознамерился пересмотреть цены на газ для Польши в соответствии с рыночными реалиями. Об этом объявили представители польского газового монополиста PGNiG.



В отечественной энергокомпании решили не размениваться на ведение пустых переговоров с западными партнерами, а сразу обратились в суд. Теперь иск "Газпрома" об изменении цен на голубое топливо рассмотрят эксперты суда Стокгольма. Речь идет о поставках энергетических ресурсов в польское государство по Ямальскому газопроводу.

Разумеется, Варшаву такое положение дел сильно расстроило. Представители польского регулятора уже заявили, что не видят никаких оснований для подобного рода претензий от российской компании. Теперь суд будет решать, на чьей стороне правда.

Стоит отметить, что российские интернет-пользователи с большим воодушевлением отреагировали на решение "Газпрома" защитить свои экономические интересы.

"Класс...!", "Почему наше правительство постоянно оправдывается за цены на газ? Не хотите – не покупайте. Это рынок, господа, вы сами всех так учите!", "А как Польша отважно и беззаветно "воевала" с Россией, как "воевала"! Наконец, свершилось", – пишут читатели РИА "Новости".

Ранее опытный польский эксперт Анджей Шченьсняк отметил, что активная борьба Варшавы за газовую независимость от Москвы обернулась для Польши экономическим провалом.