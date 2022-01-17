Отопительный сезон проходит в Незалежной тяжело

Украинцы пребывают в шоке от цен на газ. Журналисты местного телеканала "НАШ" сделали репортаж об отопительном сезоне в Сумской области. Николай Нога, глава Шостка, рассказал о непростой ситуации с голубым топливом.

По его словам, цена на газ "сумасшедшая", а отопительный сезон дается непросто. Стоимость голубого топлива не поменялась, но появились новые платежи за перевозку газа и обогрев. Как отметил Нога, простых украинцев очень беспокоит сложившаяся ситуация, уточняет телеканал "360".

Это при том, что ТЭЦ в городе – самая мощная в регионе, однако не работает на полную мощность.

Напомним, Украина не закупает у России газ напрямую. Киев приобретает виртуальный реверсный газ у европейцев. То есть фактически забирает из российского транзитного газа голубое топливо на свои нужды. При этом Украина платит Европе в несколько раз больше, чем могла бы, приобретая напрямую у России.

В этом отопительном сезоне Незалежная запаслась куда меньшим объемом этого ископаемого, чем обычно. Из хранилищ отбирается сейчас очень много газа. При этом цены на голубое топливо продолжают оставаться высокими. На Украине уже не исключили, что вскоре стране придется "воровать" газ, который должен попасть в Европу. На этом фоне Незалежная испытывает острый дефицит угля.