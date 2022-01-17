Падение рубля на 20% допустили эксперты из-за событий на Украине

Падение рубля на 20% допустили эксперты из-за событий на Украине
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Специалисты оценили влияние на Россию мер США по защите Незалежной

Разработанный в Вашингтоне пакет санкций против Москвы в случае ее военной агрессии против Киева можно оценить как "умеренно жесткий". К таким выводам пришли эксперты "Ренессанс капитала" Софья Донец и Андрей Мелашенко. По их мнению, реализация озвученных мер может обрушить рубль всего на 3-6%. Однако у президента США есть возможность многократно усилить негативное влияние на российскую экономику.

В частности, среди возможных ограничений со стороны властей США фигурирует запрет на работу с российскими долговыми бумагами. Но даже если его введут, доходность по облигациям федерального займа (ОФЗ) вырастет на 1,2 п.п., а курс российской валюты останется в коридоре 70-80 рублей за доллар.

Другое дело, что у президента США благодаря новому проекту санкций появятся полномочия дополнительно вносить в черный список любые компании.

"Влияние может оказаться критичным – вплоть до обвала рубля на 20%",

– пишут "Ведомости" со ссылкой на экономистов. По их оценке, уровень негативных для России последствий будет зависеть от того, кто именно попадет под удар, а это могут быть компании и лица, связанные с финансовым и добывающим сектором России.

Впрочем, в данный момент эксперты склоняются к мнению, что Запад не заинтересован в действительно сильных мерах против РФ – слишком высока цена, которую в этом случае неизбежно придется заплатить всем игрокам международного рынка.

Ранее в США представили перечень шагов, на которые они могут пойти в ответ на вторжение России на Украину. В Кремле заявили, что подобные планы не способствуют конструктивному ходу переговоров, которые сейчас ведутся между РФ и США на разных площадках. Недовольны и на Украине: им кажется, что Белый дом, на самом деле, имеет тайные договоренности с Москвой, а все жесткие заявления – это просто "дымовая завеса", которая нужна, чтобы Киев раньше времени не заподозрил, что Америка не учитывает его интересы.  

Источник: Ведомости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

Венедиктов объяснил назначение Грызлова послом в Белоруссию

У политика будет прямая связь с Путиным

Россия обыгрывает Запад без лишних движений - Bloomberg

Кремль заставил оппонентов искать компромиссы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей