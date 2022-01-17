Специалисты оценили влияние на Россию мер США по защите Незалежной

Разработанный в Вашингтоне пакет санкций против Москвы в случае ее военной агрессии против Киева можно оценить как "умеренно жесткий". К таким выводам пришли эксперты "Ренессанс капитала" Софья Донец и Андрей Мелашенко. По их мнению, реализация озвученных мер может обрушить рубль всего на 3-6%. Однако у президента США есть возможность многократно усилить негативное влияние на российскую экономику.

В частности, среди возможных ограничений со стороны властей США фигурирует запрет на работу с российскими долговыми бумагами. Но даже если его введут, доходность по облигациям федерального займа (ОФЗ) вырастет на 1,2 п.п., а курс российской валюты останется в коридоре 70-80 рублей за доллар.

Другое дело, что у президента США благодаря новому проекту санкций появятся полномочия дополнительно вносить в черный список любые компании.

"Влияние может оказаться критичным – вплоть до обвала рубля на 20%",

– пишут "Ведомости" со ссылкой на экономистов. По их оценке, уровень негативных для России последствий будет зависеть от того, кто именно попадет под удар, а это могут быть компании и лица, связанные с финансовым и добывающим сектором России.

Впрочем, в данный момент эксперты склоняются к мнению, что Запад не заинтересован в действительно сильных мерах против РФ – слишком высока цена, которую в этом случае неизбежно придется заплатить всем игрокам международного рынка.

Ранее в США представили перечень шагов, на которые они могут пойти в ответ на вторжение России на Украину. В Кремле заявили, что подобные планы не способствуют конструктивному ходу переговоров, которые сейчас ведутся между РФ и США на разных площадках. Недовольны и на Украине: им кажется, что Белый дом, на самом деле, имеет тайные договоренности с Москвой, а все жесткие заявления – это просто "дымовая завеса", которая нужна, чтобы Киев раньше времени не заподозрил, что Америка не учитывает его интересы.