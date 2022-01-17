Российский монополист не видит смысла увеличивать объемы прокачки на фоне снижения спроса на голубое топливо

На европейском рынке наблюдается падение спроса на голубое топливо, поэтому "Газпром" отказался в феврале выбирать мощности польского участка газопровода "Ямал - Европа" и бронировать дополнительные объемы на транзит сырья через Украину.

Действия российского монополиста объяснил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Эксперт особо указал, что объемы бронирования "Газпрома" никак не связаны с вопросом запуска "Северного потока – 2". Любые рассуждения на эту тему – это традиционная попытка безосновательно обвинить Россию в сложившемся энергетическом кризисе, считает специалист.

По его словам, если бы госкомпания со злым умыслом не бронировала бы необходимые по договорам объемы, тогда бы она нарушила условия контрактов. Потребителям в этом случае нужно идти в суд, однако они этого не делают по весьма простой причине.

"Со второй половины 2021 года Европа сокращает потребление газа. В электрогенерации газ активно замещается углем, плюс приостанавливается работа ряда предприятий, использующих газ в качестве сырья. Также потребление газа в Европе снижается из-за высоких цен", – пояснил эксперт РИА ФАН сложившуюся ситуацию.

По мнению Фролова, "Газпрому" нет смысла при крайне низком спросе на голубое топливо в Старом свете дополнительно задействовать маршрут "Ямал – Европа", когда можно по полной загрузить "Северный поток". Одновременно специалист не исключил, что поставки газа по действующему балтийскому трубопроводу в ближайшее время будут увеличены.

Напомним, деятели Старого света намерены расследовать работу "Газпрома" на континенте. Их цель – обвинить нашего монополиста в создавшемся энергетическом кризисе вопреки тому факту, что концерн исполняет все обязательства по контрактным поставкам.

Также ранее сегодня глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Киеве заявила, что Берлин вместе с Вашингтоном примут "соответствующие меры" против "Северного потока-2" в случае эскалации на Украине из-за якобы "агрессии" России. Попутно немка сообщила, что новый газопровод не полностью соответствует праву ЕС, поэтому его сертификация приостановлена.

