Страна не успевает за аномальным ростом цен на топливо, заявил министр

Официальный Кишинев ожидает от "Газпрома" предложений по разрешению проблемы с оплатом авансом газовых поставок в январе 2022 года. Такое заявление сделал глава министерства инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

Ранее глава ведомства уточнил, что республика вновь столкнулась с проблемами из-за роста закупочных цен на топливо: в декабре она составляла $450 за тысячу кубов, в января выросла практически на $200. Вместе с тем Спыну уточнил, что Кишинев ведет с "Газпромом" переговоры, надеясь отсрочить оплату январских поставок, а также рассчитывает получить кредит на погашение образовавшейся задолженности. С 1 февраля в Молдавии могут столкнуться с подорожанием газа.

Министр уточнил, что 17 января общался с председателем ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, а также договорился с членами Набсовета об обсуждении вопроса. Вне зависимости от смены тарифного плана, страна не может успеть за рынком, поэтому "Газпром", как ключевой акционер, с точки зрения Спыну, должен предложить вариант выхода из проблемы.

Один из способов, полагает министр – отсрочка платежа для покрытия "Молдовагазом" разницы в тарифе и стомости. Раньше "Газпром" не ставил жестких условий. Республика, заявил Спыну, готова платить за топливо, однако необходимо учитывать текущую ситуацию на рынке. А "Газпром" – владелец 50% акций "Молдовагаза", созданного в 1999 году.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что приступили к неофицильному расследованию монопольной деятельности "Газпрома", пригрозив российской компании крупными штрафами.