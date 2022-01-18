Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года

Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Российская валюта получила хорошие позиции для роста

Курс доллара в 2022 году может снизиться до 68 рублей. К такому мнению склоняется инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев.

По его оценке, макроэкономическая ситуация сейчас складывается максимально удачно для российской валюты.

"Настолько благоприятной она не была как минимум несколько последних лет",

– подчеркнул эксперт в комментарии агентству "Прайм".

В частности, цены на сырьевые товары растут, поэтому приток валюты в страну идет хороший. Ключевую ставку ЦБ РФ поддерживает на высоком уровне, что привлекает в Россию иностранный капитал.  При этом доллар на мировом рынке заметно сдает позиции, что тоже играет на повышение курса рубля. Так что, по прогнозу Михеева, еще до середины весны мы увидим курс на уровне 70 рублей за доллар, а к концу года пара доллар/рубль может закрепиться на отметке 68 рублей.

Впрочем, внешнеполитическая обстановка по-прежнему оказывают влияние на инвесторов. Соответственно, укрепление рубля будет зависеть от снижения геополитической напряженности, передает РИА ФАН.

Ранее эксперты "Ренессанс капитала" допустили ослабление рубля на 20% в случае неблагоприятного развития ситуации вокруг Украины.

Во вторник, 18 января, в 9:00 мск на Мосбирже доллар торговался по 76,17 руб., курс евро составлял 86,77 рубля.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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