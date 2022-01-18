Стоимость нефти марки Brent резко подскочила

Важный энергоресурс торгуется по 88 долларов за баррель

18-е января принесло серьезные перемены на финансовый рынок. Сегодня, во вторник, стоимость нефти марки Brent осуществила резкий скачок.

По данным биржи ICE, сейчас важный энергетический ресурс продают по цене в 88 долларов за баррель. Такие чувствительные изменения стоимости топлива могут оказать серьезное влияние на ситуацию на рынке.

Как отмечает телеканал "360", подобный рост зафиксирован впервые с 2014 года.

Тем временем, в российской экономике наблюдаются позитивные тенденции. Эксперты предрекли деревянному максимально благоприятную ситуацию уже в начале текущего года.

Источник: ICE ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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