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18-е января принесло серьезные перемены на финансовый рынок. Сегодня, во вторник, стоимость нефти марки Brent осуществила резкий скачок.
По данным биржи ICE, сейчас важный энергетический ресурс продают по цене в 88 долларов за баррель. Такие чувствительные изменения стоимости топлива могут оказать серьезное влияние на ситуацию на рынке.
Как отмечает телеканал "360", подобный рост зафиксирован впервые с 2014 года.
Тем временем, в российской экономике наблюдаются позитивные тенденции. Эксперты предрекли деревянному максимально благоприятную ситуацию уже в начале текущего года.
По предварительным данным, он скрывается за границей