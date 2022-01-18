Продукция московских заводов вошла в "Золотую сотню" товаров России

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Столичные заводы отмечены дипломами "Золотая сотня" национального конкурса "100 лучших товаров России". Высокую оценку экспертного жюри получили товары в категории "Продукция производственно-технического назначения".
Так, почетного диплома удостоена завод "Москабель", разработавший кабель с системой радиочастотной идентификации. Своеобразный электронный паспорт может быть вшит в оболочку любого кабеля. NFC-метка считывается простым смартфоном, на котором установлено специальное приложение. Это избавляет от бумажной документации и обеспечивает защиту от подделки продукции.
"Для нас это уже третья победа в рамках конкурса “100 лучших товаров России”, но в “Золотой сотне” наша продукция впервые. Мы гордимся тем, что наши инновационные продукты получают признание самого разного уровня",
– подчеркнул гендиректор группы компаний "Москабельмет" Павел Моряков.
Метка для системы радиочастотной идентификации, разработанная на заводе "Микрон", также получила почетный диплом "Золотая сотня".
"Московские компании делают ставку на качество и новейшие технологии производства продукции. Это обеспечивает им конкурентные преимущества на российском и зарубежных рынках", – приводит mos.ru комментарий руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.
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