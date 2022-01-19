Страну хотят сделать политически зависимой от Кремля

В преддверии запуска Baltic Pipe Россия готовится к новой тактике в отношении Польши – терять такой большой рынок, способный нанести экономический удар по "Газпрому", Москва без боя не собирается, считает обозреватель Energetyka 24 Якуб Вих.

В связи с предстоящей потерей покупателя газа, уверяет он, российская сторона начнет "вбрасывать" в польские СМИ выгоды от низкой закупочной цены топлива, пытаясь выставить сделку с Россией как крайне необходимую для Польши. Однако вестись на это не стоит – так Москва пытается втянуть Варшаву в политическую зависимость, как сделала это ранее с Литвой.

Вих пишет, что Вильнюс получал российский газ на 40% дороже, чем Берлин. Однако после введения в строй плавучего СПГ-терминала, который был сделан для обеспечения энергетической независимости страны от России, "Газпром" снизил для Литвы цену на топливо на 20%, чтобы сохранить контроль – в чем именно он выражался журналист не указал.

"Польский газовый рынок намного больше литовского, а значит, гораздо важнее для России. Поэтому можно ожидать аналогичной тактики, но с большей динамикой", – считает обозреватель.

Полагаться на "Газпром" в поставках топлива нельзя – компания используется Кремлем для расширения собственного политического влияния, играя на рынке за гранью общепринятых условий, указал он.

"Огромные цены на это сырье, вызванные действиями России, должны быть ведром холодной воды на головах всех тех, кто может импульсивно требовать сотрудничества с русскими, полагаясь исключительно на финансовый счет", – заключил Вих.

В Польше регулярно заявляют, что Россия оказывает небывалое давление на страну с помощью энергетической отрасли. Ранее такое же мнение выразил депутат сейма Республики Януш Ковальский.