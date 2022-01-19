До 50% себестоимости продукции уходит на энергоресурсы

Трем промышленным предприятиям Украины, занимающимся производством стекла, пришлось полностью остановить производство. Компании просто не в состоянии закупать у государства необходимые объемы голубого топлива, необходимого для их работы.

В профильной ассоциации отметили, что оставшиеся производства были вынуждены перейти к технологическому простою, чтобы полностью не останавливать печи. Однако не исключено, что стоимость энергоресурсов и для них в скором времени станет критической. По данным портала "Стекло Украины", обратный запуск линий, требующий дополнительных финансовых вливаний, может стать непосильной задачей для промышленников.

Как сообщает "Общественная служба новостей", сегодня угроза увольнения нависла над 12 тысячами сотрудников промышленных предприятий Незалежной. Если заводы не смогут и дальше закупать газ, то работников придется отправить на биржу труда.

В ассоциации стекольных заводов ситуацию с ценами оценивают как катастрофическую. Там уже подсчитали, что до 50% себестоимости продукции уходит на энергоресурсы. Промышленники подчеркнули, что в сложившихся обстоятельствах их продукция потеряла конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Сегодня предприятия находятся на пороге банкротства. Производители обратились за помощью к властям Украины. Для стабилизации ситуации на газовом рынке, по их мнению, Киев должен предпринять целый комплекс мер.

Очевидно, что стоимость углеводородов растет из-за его недостачи, о чем правительство Владимира Зеленского просто не может не знать. Ранее экс-министр энергетики Незалежной Ольга Буславец предупредила о дефиците порядка двух миллиардов кубометров голубого топлива. Она не исключила, что в этих условиях Украина начнет воровать российский газ из транзитной трубы.