Больше всего "американца" не любят люди старшего возраста

Россияне в конце 2021 года рекордно низко для данного периода времени скупали иностранную валюту, что позволило стабилизировать рынок. Так, согласно данным Центробанка, в ноябре-декабре граждане страны приобрели "иностранцев" на общую сумму в $189 млн.

Низкий спрос на валюту у россиян можно было бы объяснить ограничениями на зарубежные поездки в связи с пандемией. Однако, отмечает регулятор, в 2020-ом, когда была ровно такая же ситуация с карантинными мерами, напротив, физлица скупили рекордный объем иностранной валюты в конце года.

По данным последнего опроса, наибольшее количество граждан РФ предпочитает хранить деньги в долларах и евро – 46% и 44% соответственно. При этом респонденты старшего возраста больше доверяют рублю и меньше – "американцу".

Сбережениям в долларах и евро в основном отдают предпочтение россияне с доходом от 80 тыс руб в месяц.

Лишь 23% граждан заявили о том, что рубль является наиболее надежной валютой для хранения сбережений.

Накануне инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев сделал прогноз о состоянии "россиянина". По его мнению, рубль в начале нынешнего года будет находиться в максимально благоприятной ситуации – курс доллара может снизиться до 68 руб.

