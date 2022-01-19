"Газпром" вынужден будет реализовывать свой экспортный потенциал с помощью расширения производства СПГ и развития газохимии, что требует дополнительных затрат

В случае, если газопровод "Северный поток-2" не будет запущен еще в течение года, в РФ могут вырасти цены на газ. Об этом пишет "Российская газета".

Долгая заморозка новой балтийской магистрали приведет к тому, что "Газпром" будет вынужден свой экспортный потенциал реализовывать с помощью расширения производства сжиженного природного газа и развития газохимии, прогнозирует консультант VYGON Consulting Иван Тимонин.

С одной стороны, развитие СПГ-отрасли идет на пользу экономике регионов страны, появлению новых рабочих мест, но это же требует значительных денежных вливаний и налоговых льгот.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, снижение доходов от продажи иностранным потребителям голубого топлива, идущего по трубопроводам, может усложнить субсидирование низких цен на газ внутри РФ. В результате этого сократятся доходы в государственную казну.

Издание напоминает, что основным импортером отечественного сырья является Европа, а на континенте в будущем потребление газа будет лишь возрастать, поскольку в Старом свете закрываются угольные и атомные электростанции. Однако увеличение экспорта потребует вложений в производство СПГ.

Если аналогичный рост производства сжиженного газа потребуется для продажи европейским потребителям, то последствия для российской экономики могут быть неоднозначные, следует из публикации.

Напомним, на днях с первым рабочим визитом в Киев пожаловала новый глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Немка пообещала киевскому режиму принять "соответствующие меры" против "Северного потока-2" в случае эскалации на Украине из-за якобы "агрессии" России. Министр подчеркнула, поскольку балтийский трубопровод не полностью соответствует праву ЕС, его сертификация приостановлена. О сроках запуска трубы уже никто старается сейчас не говорить – ни в Москве, ни в Берлине.

