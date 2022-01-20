Страна проваливается в энергетическую яму

В молдавском государстве сложилась очень тяжелая ситуация. Из-за того, что у Республики фактически нет денег на приобретение голубого топлива, местным властям пришлось ввести режим чрезвычайного положения. В парламенте Молдавии назвали происходящее "энергетическим кризисом" и объявили, что особый режим будет действовать в течение 60 дней.



Любопытно, что до этого вице-премьер Республики Андрей Спыну заявил, что считает действия российского энергетического гиганта "Газпром" недружественными. Таким образом, виновницей всех бед молдаван, по всей видимости, назовут именно Российскую Федерацию.

Высокопоставленного молдавского чиновника не устраивает, что наша энергетическая компания не хочет отдавать голубое топливо даром. Введение санкций и прекращение поставок российского газа в Молдавии считают неоправданным. Похоже, Кишинев искренне убежден: добрая Россия должна раздавать свои ресурсы в долг или вовсе бесплатно.

В то же время, в этом государстве деликатно обходят стороной тот нюанс, что Москва и так пошла на огромные уступки Кишиневу и продает ему газ по сниженной цене. Сейчас Молдавия платит за 1000 кубов голубого топлива 647 долларов. При этом на европейских биржах цена за этот энергоресурс зачастую превышает 1000 долларов. Однако даже такую скидку в Молдавии считают недостаточной.

Ранее стало известно, что все банки отказались дать "Молдовагазу" денег на выплату аванса "Газпрому".