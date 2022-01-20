"Молдовагаз" полностью оплатила "Газпрому" поставки за январь

Кишинев обещал выполнять все взятые на себя обязательства

"Молдовагаз" полностью погасила платеж "Газпрому", выплатив  аванс за январь. Об этом сообщил заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

По его словам, сейчас республика проходит через энергетический кризис, который затрагивает каждого. Вице-премьер подчеркнул, что правительство выполнит все взятые на себя обязательства, в частности, компенсирует ожидаемый рост тарифа и обеспечит поставку газа в каждый дом, передает РИА "Новости".

Ранее в четверг, 20 января, стало известно, что комиссия по ЧС обязала "Молдовагаз" до конца сегодняшнего дня расплатиться с "Газпромом". Недостающую сумму в размере около $26 млн власти выделили компании из бюджета.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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