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"Молдовагаз" полностью погасила платеж "Газпрому", выплатив аванс за январь. Об этом сообщил заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.
По его словам, сейчас республика проходит через энергетический кризис, который затрагивает каждого. Вице-премьер подчеркнул, что правительство выполнит все взятые на себя обязательства, в частности, компенсирует ожидаемый рост тарифа и обеспечит поставку газа в каждый дом, передает РИА "Новости".
Ранее в четверг, 20 января, стало известно, что комиссия по ЧС обязала "Молдовагаз" до конца сегодняшнего дня расплатиться с "Газпромом". Недостающую сумму в размере около $26 млн власти выделили компании из бюджета.
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