В Германии допустили отказ в сертификации газопровода

Инвесторы "Северного потока-2" не получат возмещения убытков, если немецкий регулятор откажется выдать разрешение на работу газопровода. Это стало понятно из слов министра экономики ФРГ, вице-канцлера Роберта Хабека.

Он напомнил, что сейчас процедура сертификации приостановлена. Когда она будет возобновлена, Федеральному сетевому агентству придется решить, соответствует ли проект законодательству Германии и Евросоюза.

"Если это не так, то никаких компенсаций не будет",

– заявил министр в интервью журналу Spiegel.

Газопровод "Северный поток-2", проходящий по дну Балтийского моря от берега РФ до ФРГ, уже полностью построен и заполнен техническим газом. Для запуска его в эксплуатацию необходимо получить разрешение регулятора в Германии и утвердить его на уровне ЕС.

Ожидалось, что процедура будет завершена до конца 2021 г., но в ФРГ неожиданно потребовали, чтобы компания-оператор была зарегистрирована в Германии, а не в Швейцарии. Этот вопрос решается, тем временем Украина требует от западных партнеров запретить "Северный поток-2". Однако, по данным СМИ, в Берлине отказываются гарантировать остановку работы газопровода даже в случае военного конфликта между РФ и Незалежной.