В ФНС разъяснили, какой доход будут учитывать

С 1 января 2022 г. россияне должны платить новый налог – на доход от банковского вклада. Касается нововведение, в первую очередь, тех, у кого на депозите более 1 миллиона рублей. Но в некоторых случаях оно затрагивает и граждан с меньшими сбережениями.

Основополагающим фактором при формировании налоговых обязательств является не размер вклада, а совокупность выплаченных процентов, пояснили в Федеральной налоговой службе (ФНС). До 1 февраля все банки должны передать в ФНС данные по каждому клиенту с указанием, какую сумму выплатили в виде процентного дохода, пишет РБК.

В ФНС сами все сложат и, если размер совокупного дохода превысит размер необлагаемого дохода, начислят гражданину налог. Таким образом, у человека может быть множество мелких вкладов в разных банках или всего 700 тысяч рублей, но удачно размещенные под хороший процент, – и ему придется отчислить часть дохода в казну.

Облагаться налогом будет доход, полученный с депозитов уже в 2021 году. При этом важно понимать, что из общей суммы дохода сначала вычтут необлагаемый минимум, и начислят налог только на оставшуюся сумму, уточняет URA.RU. Необлагаемая сумма за 2021 г. составляет 42 тысячи 500 рублей.

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