Налог на банковские вклады коснется россиян с любым размером депозитов

Налог на банковские вклады коснется россиян с любым размером депозитов
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В ФНС разъяснили, какой доход будут учитывать

С 1 января 2022 г. россияне должны платить новый налог – на доход от банковского вклада. Касается нововведение, в первую очередь, тех, у кого на депозите более 1 миллиона рублей. Но в некоторых случаях оно затрагивает и граждан с меньшими сбережениями.

Основополагающим фактором при формировании налоговых обязательств является не размер вклада, а совокупность выплаченных процентов, пояснили в Федеральной налоговой службе (ФНС). До 1 февраля все банки должны передать в ФНС данные по каждому клиенту с указанием, какую сумму выплатили в виде процентного дохода, пишет РБК.

В ФНС сами все сложат и, если размер совокупного дохода превысит размер необлагаемого дохода, начислят гражданину налог. Таким образом, у человека может быть множество мелких вкладов в разных банках или всего 700 тысяч рублей, но удачно размещенные под хороший процент, – и ему придется отчислить часть дохода в казну.

Облагаться налогом будет доход, полученный с депозитов уже в 2021 году. При этом важно понимать, что из общей суммы дохода сначала вычтут необлагаемый минимум, и начислят налог только на оставшуюся сумму, уточняет URA.RU. Необлагаемая сумма за 2021 г. составляет 42 тысячи 500 рублей. 

Ранее эксперт объяснил, почему россиянам не выгодно вкладывать сбережения в золото.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

Спасающий Россию Мессия: экстрасенс раскрыла главную особенность Путина

Президент страны не подвластен влиянию злых сил, уверяет прорицательница

Итальянский шеф-повар рассказал о поведении Путина на закрытых мероприятиях

Итальянец не раз готовил для главы РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей