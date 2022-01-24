Американская валюта бьет рекорд позапрошлогодней давности

Курс российской валюты усиливает текущее падение по отношению к американской – по расчетам на "завтра" доллар подскакивает еще на 1,56 рубля. При этом по состоянию на 24 января он достиг 79 рублей, говорится в данных Московской биржи.

Таким образом, американская валюта побила рекорд, установленный осенью 2020 года.

Что касается евро, то по итогам торгов на Мосбирже он поднялся до 89,335 рублей. В последний раз европейская валюта преодолела отметку в 89 рублей только в начале декабря 2020 года. Хотя 14 января евро достиг 88,02 рубля, а перед новогодними праздниками – 85 рублей, сообщает "Газета.ru".