"Недоеденная добыча": экономист раскрыл истинное отношение ЕС и США к Украине

"Недоеденная добыча": экономист раскрыл истинное отношение ЕС и США к Украине
Фото: depositphotos.com
Иностранные кредиторы Незалежной ждут окончания информационной атаки о выдуманном "вторжении" Москвы

Евросоюз и Соединенные Штаты после завершения нынешнего кризиса вокруг массированной западной пропаганды о "вторжении" России на Украину в качестве международных кредиторов киевского режима продолжат претендовать на украинские активы, добивая соборную до конца. Об этом заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

"Украине не нужна война с Россией, чтобы развалить экономику, этот процесс и так уже запущен. Для ЕС и США Украина – недоеденная добыча", – сказал он в комментарии для "Газеты.ру".

По его словам, когда международные финансовые организации, у которых Киев набирает кредитов, признают тему "нападения" РФ на Незалежную "пустой дипломатической болтовней", то продолжат "выкручивать руки" президенту Владимиру Зеленскому, чтобы взять под контроль активы украинских предприятий.

Отток иностранного капитала с Украины не прекратится, считает аналитик, а вал информации о возможном "вторжении" Москвы создаст все предпосылки для будущего ослабления нацвалюты.

"Я не удивлюсь, если в ближайшее время та же гривна опустится до 30 за доллар и даже ниже", – прогнозирует Колташов.

Добавим, на 18:00 мск 25 января гривна торговалась к "американцу" по курсу в 28,34. С начала 2022 г. украинская валюта просела к доллару более чем на 5%.

Ранее сегодня немецкое издание Bild сообщило о том, какие же санкционные меры приготовил Вашингтон в адрес Москвы в случае эскалации конфликта вокруг Украины. Они должны затронуть сырьевой и оружейный экспорт, космическую сферу, также дипломатические контакты. Кроме того, рестрикции подразумевают перекрытие российских торговых путей, чтобы это ни значило.

Американские деятели полагают, что экономические потери России в результате этой дубины составят $50 млрд. Насколько это больно бумерангом отразится на самих украинцах, неизвестно.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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