Экономист назвала способ досрочного погашения ипотеки
Досрочное погашение ипотеки наиболее выгодно в период первой половины срока кредитования. В это время ежемесячный платеж в основном представляет собой проценты, указала экономист Ольга Дайнеко.
Специалист рекомендует не снижать долговую нагрузку, чтобы не снизить качество жизни. Ипотечный платеж представляет собой сумму из самого долга и процентов. В первой половине срока кредитования процентов всегда больше, ближе к окончанию гасится уже основной долг.
Досрочное погашение также позволяет снизить размер ежемесячного платежа, либо же приблизить окончание срока кредитования, передает URA.ru.
Bloomberg узнал ответ США на предложения России по гарантиям безопасности
Вашингтон корректирует свое послание Москве с союзниками из ЕС
Индексация выплат и выдача QR-кода по антителам: что изменится в жизни россиян с февраля
Некоторые нововведения обрадуют граждан РФ, но некоторые огорчат
Транзит власти по-белорусски: Лукашенко после 2025 года получит полномочия выше президентских – Прейгерман
Чем сильнее Запад будет давить на Минск, тем жестче в республике станут "закручивать гайки"
- Кем является Максим Галкин по национальности
- "Пусть поправляется": россияне молятся за Малахова после "Голубого огонька"
- Как живет реальный 16-летний сын Жади и Лукаса из сериала "Клон"
- Почему Соловьева не пустили на пресс-конференцию к Путину
- Перерос хозяйку: огромный мейн-кун из России поразил соцсети своими размерами
- Кого из сериала "Клон" зрители невзлюбили больше всего
- Успокаивали 40 минут: как у Лады Дэнс случилась истерика при виде Веры Алентовой
- Нужно оставить на сутки в холодильнике: назван снижающий сахар и давление продукт
- Силикон и голодовка: на что пришлось пойти ради создания образа главной героини "Клона"
- "За денежку все принципы побоку": россиян возмутило появление Кикабидзе в "Сватах"
- Больше на КВН не приглашали: из-за чего Галкин разругался с Масляковым
- Родственники обнаружили неожиданную вещь в потайном кармане пиджака Абдулова
- Фигуристка рухнула на церемонии награждения чемпионата России - видео
- Очевидцы рассказали о состоянии Лукашенко во время визита в Россию
- Богатство и удача: каким знакам китайского гороскопа повезет в 2022 году
- Меркель попросила нового канцлера выполнить единственное ее желание
- Мир будет разрушен: армянская ясновидящая дала пугающий прогноз на 2022 год
- Байден случайно оконфузился на переговорах с Путиным - СМИ
- Во время онлайн-саммита президентов Вашингтон послал в Киев сигнал по "войне" с Москвой
- У Байдена "отвисла челюсть" из-за действий России в Крыму - СМИ