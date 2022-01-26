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Экономист назвала способ досрочного погашения ипотеки

Эксперт указала, что снижение долговой нагрузки влияет на качество жизни

Досрочное погашение ипотеки наиболее выгодно в период первой половины срока кредитования. В это время ежемесячный платеж в основном представляет собой проценты, указала экономист Ольга Дайнеко.

Специалист рекомендует не снижать долговую нагрузку, чтобы не снизить качество жизни. Ипотечный платеж представляет собой сумму из самого долга и процентов. В первой половине срока кредитования процентов всегда больше, ближе к окончанию гасится уже основной долг.

Досрочное погашение также позволяет снизить размер ежемесячного платежа, либо же приблизить окончание срока кредитования, передает URA.ru.

Егор МАЛКОВ |
Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
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