Курс рубля
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Сегодня, 26 января, стремительно взлетел курс европейской валюты. На Московской бирже евро торгуется по цене более 90 рублей за единицу.
Такую высокую и важную с психологической точки зрения отметку европейская валюта превысила впервые с июля прошлого года.
Доллар тоже заметно вырос в цене. Его продают по стоимости выше 80 рублей за единицу впервые с ноября 2020.
Деревянный теряет в цене на фоне тревожных антироссийских сообщений из-за рубежа и общей нестабильности на международной арене.
Бесконечные заявления зарубежных государственных деятелей о приближении "войны" с Россией создают весьма негативный фон для финансового рынка.
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