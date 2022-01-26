Курс евро резко подскочил

Валюта пробила отметку в 90 рублей за единицу

Сегодня, 26 января, стремительно взлетел курс европейской валюты. На Московской бирже евро торгуется по цене более 90 рублей за единицу.

Такую высокую и важную с психологической точки зрения отметку европейская валюта превысила впервые с июля прошлого года.

Доллар тоже заметно вырос в цене. Его продают по стоимости выше 80 рублей за единицу впервые с ноября 2020.

Деревянный теряет в цене на фоне тревожных антироссийских сообщений из-за рубежа и общей нестабильности на международной арене.

Бесконечные заявления зарубежных государственных деятелей о приближении "войны" с Россией создают весьма негативный фон для финансового рынка.

Источник: Мосбиржа ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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