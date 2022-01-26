Стремительный рост: нефть Brent вернулась к ценам октября 2014

Баррель топлива резко подорожал

26 января на финансовом рынке энергетических ресурсов произошли серьезные перемены. Сегодня, в среду, цена барреля нефти марки Brent резко подскочила.

По данным профильной биржи ICE, сейчас стратегически важный энергоресурс торгуется по цене более 90 долларов за баррель. Важно отметить, что таких высот нефть последний раз достигала аж в октябре 2014 года.

Подобного рода скачки стоимости энергетического ресурса могут серьезно сказаться на общей ситуации на рынке.

К слову, сегодня, 26 января, стремительный рост по отношению к рублю продемонстрировала европейская валюта.

Источник: ICE ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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