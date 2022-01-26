Баррель топлива резко подорожал

26 января на финансовом рынке энергетических ресурсов произошли серьезные перемены. Сегодня, в среду, цена барреля нефти марки Brent резко подскочила.

По данным профильной биржи ICE, сейчас стратегически важный энергоресурс торгуется по цене более 90 долларов за баррель. Важно отметить, что таких высот нефть последний раз достигала аж в октябре 2014 года.

Подобного рода скачки стоимости энергетического ресурса могут серьезно сказаться на общей ситуации на рынке.

К слову, сегодня, 26 января, стремительный рост по отношению к рублю продемонстрировала европейская валюта.