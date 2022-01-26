Головной офис новой компании-владельца немецкого отрезка трубопровода будет находиться в городе Шверин

Компания-оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, чтобы выполнить условия для сертификации балтийского газопровода в соответствии с немецкими законами. Об этом говорится в пресс-релизе оператора в среду, 25 января.

"Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток – 2", расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ", – следует из релиза.

Отмечается, что штаб-квартира Gas for Europe GmbH расположена в городе Шверин.

Напомним, "СП-2" был полностью достроен в сентябре прошлого года. В октябре "Газпром" начал заполнять первую ветку российской магистрали техническим сырьем для проверки ее работы.

Между тем, 16 ноября немецкое Федеральное сетевое агентство (BNA) приостановило процесс сертификации "Северного потока-2" до тех пор, пока Москва не проведет анбандлинг, то есть не выведет балтийскую трубу из-под управления структурами отечественного монополиста.

Многие специалисты и политики спрогнозировали, что подобная задержка чревата тем, что "СП-2" не сможет заработать, как минимум, до конца первого полугодия 2022-го. А недавнее решение Еврокомисии допустить к сертификации представителей Украины также не играет на руку началу запуска трубы. Зато пополняет кошелек "Газпрома" из-за высокий цен на голубое топливо в Европе, считают аналитики.

