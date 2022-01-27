Изменения коснутся менее защищенных слоев населения

С 1 февраля 2022 года ежемесячные выплаты для семей с детьми, инвалидов, ветеранов, героев РФ и пострадавших на производстве будут проиндексированы на 8,4% в соответствии с поручением главы государства. Соответствующее заявление сделал сегодня, 27 января, глава правительства Михаил Мишустин.

Как указал премьер в ходе выступления на заседании правительства, указанные слои населения меньше защищены, а потому нуждаются в более основательной поддержке со стороны властей.

Увеличится пособие при рождении ребенка, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью.