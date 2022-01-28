Россиянам рекомендовали скорее избавиться от наличных долларов

Россиянам рекомендовали скорее избавиться от наличных долларов
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Чтобы инфляция и политика не "съела" деньги, их нужно вкладывать в активы

В условиях непредсказуемой геополитической ситуации держать сбережения в долларах – далеко не лучшее решение. На это указал директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.

Он пояснил, что сложности могут возникнуть как у владельцев долларовых вкладов в банках, так и держателей наличных "зеленых".

"Санкции могут ограничить хождение валюты в России, а прямые санкции против банков гипотетически могут привести к выдаче валютных депозитов рублями по определенному банком курсу",

– пояснил финансист в комментарии РИА "Новости". Россиянам, имеющим сбережения, он рекомендовал избавляться от кэша и инвестировать средства в долларовые активы. Это поможет спасти деньги от инфляции, которая была и остается главным врагом финансов в современном мире. 

Ранее в российских обменниках возник ажиотаж: граждане ринулись продавать доллары, пользуясь хорошим курсом. По мнению Сосновского, рост стоимости иностранной валюты – временное явление, возникшее на опасениях войны с Украиной. Но поскольку в действительности россияне не верят, что вооруженный конфликт начнется, доллар и евро скоро "снова откатятся".

Впрочем, рубль уже отвоевывает потерянные позиции. Утром в пятницу, 28 января, на Мосбирже доллар стоил 77,79 руб., курс евро составил 86,78 руб., что значительно ниже показателей середины недели.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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