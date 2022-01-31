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Западные деятели продолжают нагнетать обстановку на международной арене. Сейчас главным "противником" европейцев и американцев назначена Российская Федерация. Нашу страну голословно обвиняют в агрессии и планах чуть ли не "поработить весь мир". При этом Россию уже начали "наказывать" за выдуманные Западом грехи. Так, очередной санкционный удар европейцев будет направлен на экономическую и финансовую сферы жизни страны.
Такими "радостными" вестями с международным сообществом поделился шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель. Государственный деятель сообщил, что местным экспертам удалось хорошенько поработать над очередными рестрикциями и определить болевые точки нашей страны.
Так, европейские партнеры собираются усилить давление в сфере экспортного контроля. Как отметил Боррель, такие действия западных стран "лишат Россию товаров, нужных для реализации ее стратегических амбиций".
При этом европейские политики уже подстелили себе соломку в вопросе энергетического снабжения стран. По крайней мере, эта тема их очень волнует. Боррель сообщил: если наша страна в отместку решит ограничить поставку голубого топлива, европейцы будут искать поддержку в США, Катаре и Азербайджане. Соответствующие контакты уже устанавливается.
К слову, недавно стало известно, что Великобритания захотела отобрать у россиян собственность в Лондоне.
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