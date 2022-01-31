Экономика Незалежной оказалась в рисковом положении из-за угрозы войны

Чтобы расправиться с Украиной, России вовсе не обязательно направлять туда свои войска. Бизнес Незалежной уже терпит убытки, а вскоре может и вовсе рухнуть из-за отказа международных страховщиков рисковать своими активами. На это указала член Объединенного военного комитета (Joint War Committee, JWC) Элизабет Броу.

JWC объединяет гигантов мирового страхового рынка. Раз в квартал они собираются в Лондоне и оценивают текущую обстановку. Если сейчас они сочтут развитие ситуации вокруг Украины опасным и внесут ее в список стран повышенного риска, то у Киева начнутся проблемы с экспортом и импортом. Перевозчикам будет сложно найти компанию, которая согласится застраховать груз без доплаты за риск, а такой повышающий коэффициент негативно отразится на стоимости товаров. При этом работать бизнесу без страховки вообще нельзя, указывается в статье американского издания Foreign Policy.

Эксперты отмечают, что за последнее время страховые тарифы для Украины и так заметно выросли на фоне угрозы военного конфликта, которую подогревают западные лидеры. "Россия может победить Украину без единого выстрела", – предупреждает аналитик из США.

Ранее немцы негативно отреагировали на попытки Киева получить компенсацию убытков из-за "Северного потока-2".