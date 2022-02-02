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В России за последние несколько лет заметно вырос спрос на крепкую алкогольную продукцию. Об этом сообщил журналистам глава Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Эксперт отметил, что примерно за пять лет в стране сократились продажи винодельческой продукции примерно на 5-10%. При этом крепкий алкоголь вырос в спросе на 2-6 процента.
Спикер полагает, что одна из причин кроется в пандемии – любой кризис всегда сопровождается ростом спроса на крепкое спиртное. В прошлом году на рынке уже наблюдался рост спроса на пиво – этот фактор Дробиз связал с массовым переходом на "удаленку", передает "Радио 1".
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