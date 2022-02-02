В России вырос спрос на крепкий алкоголь

Специалист объяснил причину такого явления

В России за последние несколько лет заметно вырос спрос на крепкую алкогольную продукцию. Об этом сообщил журналистам глава Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Эксперт отметил, что примерно за пять лет в стране сократились продажи винодельческой продукции примерно на 5-10%. При этом крепкий алкоголь вырос в спросе на 2-6 процента.

Спикер полагает, что одна из причин кроется в пандемии – любой кризис всегда сопровождается ростом спроса на крепкое спиртное. В прошлом году на рынке уже наблюдался рост спроса на пиво – этот фактор Дробиз связал с массовым переходом на "удаленку", передает "Радио 1".

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Вашингтон собрался укрепить доллар за счет "Северного потока – 2" - СМИ

В Белом доме придумали "вторжение" России на Украину ради разрыва торговых отношений между Москвой и Европой

Переговоры Джонсона и Путина сорвались из-за скандала

Премьер сослался на проблемы в аппарате

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей