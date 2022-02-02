"Газпром" подал иск против польской компании из-за "Ямал-Европа"

"Газпром" подал иск против польской компании из-за "Ямал-Европа"
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Отечественный монополист требует выплат дивидендов от прибыли варшавского предприятия

Российский концерн "Газпром" обратился в суд с иском к польской энергетической компанию PGNiG из-за управления совместным предприятием EuRoPol GAZ. Об этом говорится в заявлении варшавского регулятора.

"Компания PGNiG получила от ПАО "Газпром" вызов в арбитраж в отношении выплаты дивидендов из прибыли EuRoPol GAZ SA и предполагаемого нарушения прав в соответствии с правилами корпоративного управления "Газпрома" и членов правления EurRoPol GAZ, назначенных "Газпромом", – следует из сообщения.

Руководство польской компании утверждает, что требования российского монополиста абсолютно не обоснованы. В PGNiG отметили, что выполняют права и обязанности акционера EuRoPol Gas в соответствии с положениями действующего законодательства, а решения о распределении чистой прибыли за текущий финансовый год принимает общее собрание вышеуказанного предприятия.

PGNiG намерена предпринять необходимые юридические шаги, чтобы "продемонстрировать необоснованность требований" "Газпрома".

Российский концерн подтвердил, что инициировал арбитражное разбирательство в отношении PGNiG и EuRoPol Gaz, передает РИА "Новости". В "Газпроме" указали, что сохраняют за собой все права "по защите своих интересов".

EuRoPol GAZ является оператором польского участка газопровода "Ямал – Европа".

PGNiG прямо и косвенно владеет через дочернюю компанию GAS-TRADING 51,18% доли в уставном капитале EuRoPol Gas, при этом 48,82% акции принадлежат "Газпрому".

Напомним, газопровод "Ямал-Европа" перестал транспортировать газ в прямом направлении (с востока на запад) с 21 декабря 2021 года. До сих пор аверсные мощности этой магистрали остаются невостребованными.

Ранее в январе в СМИ появилась информация о том, как Польша зарабатывает деньги на простое газопровода.

Источник: Сайт PGNiG ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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