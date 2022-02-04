Москва подготовилась к западным рестрикциям и ситуация 2014 года вряд ли повторится

Россия смогла за последние годы построить "финансовую крепость", которая позволит стране пережить новые западные санкции без особых потерь. Об этом пишет Bloomberg.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что запланированные ограничительные меры в случае "вторжения" России на Украину окажут "разрушительное влияние" на ее экономику. Но Кремль не сидел сложа руки последние восемь лет, готовясь к новым наказаниям, поэтому, считают экономисты, "боль может быть не такой сильной, как некоторые опасаются", говорится в публикации.

Рестрикции Вашингтона способны повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, однако они не смогут спровоцировать падение показателей, как это случилось в 2014 году после наложения на РФ санкционной дубины из-за Крыма, считает издание.

Тогда Россия погрузилась в финансовый кризис, а рубль потерял половину своей стоимости, т.к. резервы Центробанка сократились на $130 млрд. Российским властям удалось нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик и добиться профицита бюджета.

Кроме того, Москва все больше снижает зависимость от доллара. Есть еще одно отличие от ситуации восьмилетней давности. Большая разница в том, что цены на нефть – основной экспорт РФ – сейчас растут, а не падают, как в 2014 году, отмечает агентство.

"Россия намного лучше готова к санкциям, чем раньше, по крайней мере по макропоказателям. Государственный сектор готов, и финансовая подушка большая", – сказала старший экономист БКС Наталья Лаврова.

По ее мнению, во всех сценариях, кроме самых экстремальных, российская экономика будет продолжать расти, хотя и более медленными темпами и с более высокой инфляцией.

"Если не будет прямого запрета на экспорт, усиление санкционного давления окажет косвенное влияние на экономику, поскольку с 2014 года действуют значительные финансовые ограничения", – полагает экономист Sova Capital Артем Заигрин.

Только введение самых жестких рестрикций в отношении всех 12 крупнейших коммерческих банков России "может вызвать повторение кризиса 2014 года с более тяжелыми и долгосрочными последствиями", убежден экономист Росбанка Евгений Кошелев.

На днях в эфире телеканала Bloomberg зампредседателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис пожаловался на то, что существует риск обратного эффекта санкций против России, на что коллективный Брюссель активно толкает в последнее время Вашингтон.

