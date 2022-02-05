Москва воспользуется силами природы

Ситуация на энергетическом рынке Европейского союза оставляет желать лучшего. Запасы голубого топлива в газохранилищах Европы постепенно истощаются, что может привести к серьезному кризису в данной сфере. По сложившейся традиции, некоторые европейцы пытаются найти виновного на стороне. На эту роль прекрасно подходит Москва, которую на фоне общего наращивания антироссийской риторики можно бесконечно пинать. Так, в Польше объявили, что разгадали "хитроумный план" нашей страны по запуску "Северного потока – 2".



Журналист местного издания Gazeta Wyborcza Анджей Кублик уверен, что российский энергетический гигант "Газпром" выжидает, когда внешние факторы помогут ему надавить на Евросоюз и пролоббировать скорейший запуск отечественной газовой магистрали. По мнению поляка, главным козырем нашей страны станут трескучие морозы, которые приведут к резкому обострению дефицита голубого топлива в Европе.



В такой ситуации европейцы будут вынуждены пойти на уступки, согласятся запустить новые газовые коммуникации и отдадут Москве монополию на использование трубопровода.



Журналист отметил, что на европейской территории действительно сложилась трудная ситуация. Запасы газа в некоторых странах достигли критически низкого уровня. А в Германии, Нидерландах и Австралии, по словам польского эксперта, и вовсе практически не осталось запасов голубого топлива. Именно такой сложной ситуацией собирается воспользоваться "коварный" российский "Газпром", убежден поляк.



К слову, недавно в Берлине назвали условие для сертификации нашего трубопровода. Регулятор ждет весь пакет документов от нового оператора немецкого участка коммуникаций.

