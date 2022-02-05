Агрессия Запада не останется без ответа

Западные партнеры Российской Федерации в последнее время с особым рвением усиливают давление на нашу страну. Бесконечные угрозы ввести санкционные ограничения, а также уже действующий режим рестрикций изрядно надоели Кремлю и простым россиянам. При этом Москва всегда старалась сдержанно отвечает на недружественные шаги иностранцев, но и ее терпение может лопнуть. Сейчас Россия готова дать достойный отпор всем недоброжелателям.



С таким заявлением выступил постпред Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов. Известный государственный деятель пообщался с греческими журналистами и обозначил позицию Москвы по поводу санкционного давления. Дипломат подчеркнул, что наша страна никого не боится и при необходимости отреагирует на очередные рестрикции сокрушительным контрударом.

Чижов обратил особое внимание на риторику, к которой перешли западные деятели. Сейчас европейцы и американцы пугают нашу страну тем, что, мол, вскоре она увидит "мать всех санкций". Видимо, Брюссель и Вашингтон придумали какие-то суперсанкции, которые должны привести Москву в ужас. Однако в нашей стране бояться не привыкли.

Российский политик напомнил, что ответные меры со стороны нашего государства могут очень сильно ударить по европейцам. В первую очередь, пострадают потребители голубого топлива в ЕС. При этом известно, что сейчас ситуация в ряде европейских стран складывается весьма плачевно. Уже в открытую идут разговоры о газовом кризисе и его возможных последствиях.

Недавно на бедственное положение Европы пожаловался польский журналист, который считает, что "Газпром" собирается использовать трагедию ЕС в своих "корыстных целях".