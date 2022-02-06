Без наценок и переплат: эксперт назвал самый выгодный способ покупки валюты

Без наценок и переплат: эксперт назвал самый выгодный способ покупки валюты
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Теперь такая возможность есть у каждого россиянина

Наиболее очевидный способ получения доступа к бирже – открыть брокерский счет, через который можно совершать финансовые операции, включая скупку валюты. Дело в том, что приобретение иностранной валюты по такой схеме куда выгоднее классического приема, используемого большинством населения – сходить в банк и обменять рубли на иностранные деньги. 

Как указал финансовый эксперт Алексей Кричевский, покупка валюты через брокерский счет осуществляется без банковской комиссии и наценки. Таким образом, валюту приобретают на самом рынке, а не у банка, который и является этим же участником рынка и третьим лицом, через которое россияне покупают валюту.

И курс валюты минимум на процент выгоднее – а при крупных объемах такой показатель достаточно существенный. Сегодня у каждого россиянина есть такая возможность. Брокерский счет позволяет скупать валюту без наценки и не утруждать себя посещениями банковского отделения

Каждый банк предлагает в интернет-приложении открытие инвестиционного или брокерского счета. Главное – не перепутать их, потому что при снятии средств с первого счет придется закрывать.

Таким образом, указал эксперт, на бирже покупать валюту выгоднее из-за курса, который проходит без наценки от банка. Ключевое отличие заключается в отсутствии каких-либо посредников и их вознаграждения за операцию, что учитывается в стоимости самой валюты.

Ранее в Национальной ассоциации финансового планирования предупредили о новых уловках мошенников: махинаторы сыграли на интересе россиян к инвестициям на бирже и теперь названивают горе-брокерам, выуживая у них личную информацию под различными предлогами для снятия всех накоплений.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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