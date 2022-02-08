Власти предвидят сильное повышение цен в 2022 году

Власти предвидят сильное повышение цен в 2022 году
Фото: depositphotos.com
Заметнее всего подорожают продукты питания

В 2022 году инфляция будет выше, чем ожидалось. Это признали в Минэкономразвития. Если раньше в ведомстве прогнозировали средний рост цен за год на 4%, то теперь предупреждают о 5,9%. Соответствующий доклад уже передан в правительство.

С одной стороны, переживать не о чем: бюджетные доходы тоже должны быть выше запланированных, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в правительстве. С другой, рост цен может ударить по благосостоянию граждан. Так, подорожание продуктов питания может дойти до уровня 6,5-7%, приводит URA.RU мнение старшего экономиста из "ВТБ капитал" Александра Исакова.

Отмечается, что прогноз по инфляции еще может измениться в ту или иную сторону в зависимости от ситуации с урожаем в странах-производителях сельхозпродукции, от скорости восстановления мировых цепочек поставок, от уровня глобальной инфляции. Поэтому более точные цифры будут представлены в апреле.

Но пока в России темпы роста цен очень высокие. Показатели последней недели января 2022 г. – плюс 8,82%, тогда как среднегодовая инфляция за 2021 г. составила, по данным МЭР, 8,39%. Это вполне соответствует общемировой тенденции: по данным специалистов ООН, рост стоимости продовольственных товаров сейчас бьет антирекорды последних 11 лет. 

Ранее эксперты сообщили о значительном подорожании одежды и обуви в России.

Источник: Ведомости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

В Турции заявили о готовности Путина "похоронить" НАТО

Визиты российского лидера в Китай и Турцию имеют историческое значение

Захарова жестко унизила НАТО из-за фейков об Украине

Дипломат призвала не оказывать альянсу "много чести"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей