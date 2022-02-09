Срыв проекта бьет, прежде всего, по самой Европе

Даже если допустить, что газопровод "Северный поток – 2" останется невоплощенным проектом, Российская Федерация с легкостью найдет иных потребителей, готовых покупать у нее газ. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель страны при ЕС Владимир Чижов.

Как отмечает источник, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в случае эксалации ситуации с Украиной российская сторона поплатится "Северным потоком – 2" – пролегающего по дну Балтийского моря газопровода "не станет".

Чижов напомнил, комментируя высказывание, что главной и основной заинтересованной стороной проекта остается европейский потребитель – для него необходимость в "Северном потоке – 2" стоит острее, чем для России. Последняя обеспечит себя рынком сбыта, если гипотетически предположить, что проект будет окончательно сорван, отмечает RT.

Постпред также прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, заявившего, что, хотя РФ неукоснительно соблюдает свои обязательства по контракту, "Газпром" отказывается от поставок дополнительного объема для загрузки европейских ПГХ. Российский дипломат напомнил, что компания не несет подобных обязательств. Более того, в действительности "Газпром" наращивает поставки газа в ЕС, экспортируя сверх установленного объема. Хотя и не в таком количестве, как желали бы некоторые, отмечает РИА ФАН.

Ранее Чижов заявил, высказываясь по поводу санкционного давления в отношении российской стороны, что Москва готова к незамедлительным контрмерам. Однако во всех случаях под ударом окажутся европейские потребители топлива, которое поставляет Россия.