Войны не будет: эксперты Moody's проанализировали конфликт между Россией и Украиной

Войны не будет: эксперты Moody's проанализировали конфликт между Россией и Украиной
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Сильных экономических потрясений для РФ тоже не ожидается

В случае обострения конфликта между Россией и Украиной США могут ввести жесткие санкции, которые приведут Москву к дефолту. Но, по оценке агентства Moody's, такой сценарий развития событий маловероятен.

До вооруженного столкновения РФ и Украины не дойдет, считают аналитики. Свои выводы они основывают на том, что военный конфликт приведет к неминуемым санкциям со стороны США, а это негативно отразится на экономике РФ.

Из всего пакета разработанных в Вашингтоне антироссийских санкций Moody's считает самыми серьезными три. Это запрет американским инвесторам покупать и продавать российские долговые бумаги на вторичном рынке, отключение от SWIFT и включение российских банков в черный список.

Последнее ограничение – самое серьезное, считают аналитики. Поскольку в этом случае с проблемами столкнутся не только американские граждане и компании, взаимодействующие с российскими партнерами, но и представители других стран. При этом российские финансовые организации, лишившись возможности взаимодействовать с контрагентами за рубежом, могут быть вынуждены объявить о техническом дефолте.

"Наш базовый сценарий не предполагает российского дефолта",

– приводит РБК выдержку из доклада аналитиков Moody's. Пересматривать рейтинг РФ, который сейчас значится как стабильный, в агентстве тоже не видят оснований.

Ранее политолог Анатолий Вассерман путем логических умозаключений определил дату возможного вооруженного столкновения Москвы и Киева: это может случиться не раньше конца июля 2022 года. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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