В этот день общение поможет поднять самооценку

Растущая Луна 21 мая останется в Деве. Третья майская пятница – хорошее время для оправданного риска, экспериментов, завершения прежних дел и необычных занятий, восстановления старых связей в профессиональной деятельности и личной жизни.

Овен

В работе перед Овнами откроются новые перспективы. Смело пользуйтесь непривычными методами – это приведет к успеху. Звезды сулят вам приятные сюрпризы и подарки. Возможно начало новой дружбы, которая быстро станет крепкой, и любовь с первого взгляда.

Телец

Воплотить накопленные годами идеи Тельцам 21.05.2021 удастся. Достичь поставленных целей поможет настойчивость. Старание и трудолюбие будут щедро вознаграждены – вас ожидает значительный доход. В личной жизни намечаются положительные изменения.

Близнецы

Найти решения сложных вопросов сумеют Близнецы. Есть вероятность финансовых поступлений и получения добрых вестей. Уделите больше времени дорогим для вас людям. Вечером полезно будет пройтись по парку, отдохнуть на природе, съездить за город.

Рак

С любыми делами благодаря ранее полученным знаниям и опыту Раки справятся удачнее, чем предполагали. Избегайте больших расходов, чтобы не нанести ощутимый удар по бюджету. Не приобретайте то, чего не планировали, это не доставит удовольствия.

Лев

Самостоятельное решение важных задач 21.05. приведет Львов к успеху. Обострившееся внутреннее чутье поможет при общении с мало знакомыми людьми. Не исключено, что поддержит старый друг. Вечером желательно отправиться на прогулку в одиночестве.

Дева

Искать выходы из непростых ситуаций придется Девам. Напряженность и беспокойство будут следовать за вами постоянно. Будьте осторожнее и внимательнее на работе, не спешите. Избегайте ссор с близкими, чтобы сохранить мир и доверительные отношения.

Весы

Со своими и чужими проблемами Весы разберутся без особых усилий. Не лишней окажется и помощь влиятельных знакомых. Вас ждет удача. Благоприятное время для изменений в жизни, главное – не торопиться. После работы устройте встречу с друзьями, пикник.

Скорпион

Быстро менять планы 21 мая 2021 года придется Скорпионам. Держитесь подальше от споров и скандалов, чтобы не испортить отношения с окружающими. Вероятны неожиданные встречи, которые повлияют на ваше будущее, не упустите свой шанс. Могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Стрелец

Преодолев все трудности, Стрельцы достигнут заметных успехов. Есть вероятность получить новую должность, приобрести квартиру или дом. В общении следите за тем, что говорите. Расслабьтесь, восстановите силы. Новое знакомство может перерасти в роман.

Козерог

Подумать о воплощении даже самых смелых замыслов стоит Козерогам. Желаемых результатов вы добьетесь, для чего придется упорно потрудиться. Есть шанс получить прибыль, купить то, о чем давно мечтали. После работы уделите внимание семейным делам.

Водолей

При работе с документами Водолеям 21 мая необходимо сосредоточиться. Решить накопившиеся вопросы вы сумеете. Вечером могут нагрянуть гости, которые задержатся допоздна. Из-за усталости не исключено ухудшение самочувствия, найдите время для полноценного отдыха.

Рыбы

Добиться поставленных целей и воплотить в жизнь интересные идеи Рыбам удастся. Получив значительную сумму денег, вы сможете купить вещи, о которых давно мечтали. В поездках ждут интересные места и знакомства. Любимый человек порадует сюрпризом.

На днях "Утро.ру" опубликовало гороскоп на июнь 2021 года от Тамары Глобы. Известная астролог рассказала, кому повезет в первом летнем месяце.

