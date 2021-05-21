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По-прежнему растущая Луна 22 мая медленно переберется из Девы в знак Весов. Ум и смекалка помогут принять верное решение и получить новую – высокую – должность. Звезды советуют не сорить деньгами. Вероятны новые знакомства и романтические отношения.
Овен
За что бы ни взялись Овны в этот день, все станет валиться из рук. Если при этом вы еще и будете на взводе, не принимайте серьезных решений. Получить доход не удастся. Зато можно отправиться в интересное путешествие. В личной жизни не исключены перемены.
Телец
Сделать больше и как можно быстрее захочется Тельцам. Однако повседневная рутина способна погасить весь оптимизм. Затеяв ремонт в квартире или доме, не избежите крупных расходов. Есть шанс встретиться с человеком, который повлияет на вашу судьбу.
Близнецы
Добиться успехов Близнецы сумеют благодаря умению подстраиваться под ситуацию. Но можно и, отложив дела, расслабиться и отдохнуть, выбрав для этого приятное место. Одиноким предстоят интересные, но недолгие знакомства.
Рак
Серьезные дела не заладятся у Раков: помешают мысли о домашних и личных проблемах. Держите эмоции под контролем, иначе события развернутся только во вред. Для удачи потребуется приложить больше сил. Позаботьтесь о самочувствии, не ешьте тяжелой пищи.
Лев
На работе Львов поджидают весьма приятные известия. На горизонте маячит повышение в должности и более высокая зарплата. Осуществятся давние планы. Особых забот не предвидится. Настроение будет на высоте. Полезно принять водные процедуры.
Дева
Сплошные фейерверки радужных эмоций уготовили звезды Девам. Понадобится серьезно отнестись к делам, точно расставить приоритеты и двигаться к цели. Успех зависит от гибкости в отношениях и практичности при выполнении поставленных задач.
Весы
Выполнять обычные задачи придется Весам. Удачно сложится поездка. Если возникнут проблемы с деньгами, ищите подработку. Не исключено начало новой дружбы или романа. В конце дня навалится сильная усталость, найдите время для отдыха и восстановления сил.
Скорпион
Завершить начатые дела необходимо Скорпионам. Чтобы достичь поставленных целей, понадобятся финансовые расходы. Продвигайте свои идеи – их заметят и оценят. Не спешите менять работу, обдумайте все мелочи. Отношения с близкими начнут налаживаться.
Стрелец
Успех и позитив ожидают Стрельцов. Будьте внимательнее к деталям и держите эмоции под контролем, тогда все получится отлично. Добиться невозможного помогут большой запас энергии и советы старых знакомых. Ограничьте общение с неприятными людьми.
Козерог
Благодаря концентрации внимания, серьезному отношению и аккуратности Козероги справятся с важной работой. Небывалый прилив сил и энтузиазм помогут воплотить наиболее смелые планы в личной жизни удастся. Воздержитесь от откровений с окружающими.
Водолей
Непросто сложится день у Водолеев. Звезды предупреждают о возможности крупных ссор и неожиданной смены места жительства. Есть шанс заметно приумножить сбережения. Внезапно исполнится старое желание, причем никаких усилий вам не нужно прилагать.
Рыбы
Появление новых жизненных ориентиров прибавит Рыбам уверенности в себе и оптимизма. Не стоит рисковать. Откажитесь от поездок и новых знакомств, чтобы избежать неприятностей. Хорошее настроение улучшит самочувствие, не поддавайтесь хандре.
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