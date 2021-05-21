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В 2021 году Сатурн будет ретроградным на протяжении 4,5 месяцев. При таком положении, считают астрологи, положительные качества планеты превращаются в отрицательные. Начнется этот непростой период 23 мая, а завершится лишь 11 октября. Не исключено, что многим придется столкнуться с трудностями, поэтому лучше знать заранее, где ожидать подвоха.
Сатурн – покровитель Козерога и Водолея. Также шестая планета отвечает за дисциплину, ответственность, трудолюбие и способность находить выход из непростых ситуаций. Во время ретроградности эти качества будут заметно ослаблены. Возможно, что особенно непросто будет преподавателям, юристам, философам и политикам.
Тех, кто не сделал верный вывод из ошибок прошлого, Сатурн заставит вновь пережить похожие ситуации, чтобы наконец преподать урок.
Что можно делать во время ретроградного Сатурна
Что нельзя делать во время ретроградного Сатурна
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