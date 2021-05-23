Постарайтесь держаться подальше от стрессовых ситуаций

Конец мая многим подарит возможность расслабиться. Если вы устали, используйте эту возможность, чтобы восстановить ресурсы. Сейчас самое лучшее время для того, чтобы проанализировать события прошлого, исправить ошибки и начать новую главу. Не упустите эту возможность. Но необходимо быть осторожнее при общении с малознакомыми людьми, потому что высок риск сболтнуть что-то лишнее, что подпортит вашу репутацию.

Овен

На этой неделе вы будете прыгать от радости, так как исправите ошибки и наконец сделаете смелый шаг вперед. В будущем вас ждет начало нового этапа. Он может охватить сразу несколько сфер жизни Овнов. Внимательнее относитесь к своему здоровью, могут дать о себе знать старые болезни.

Телец



Прислушайтесь к своему опыту. Он подскажет, как поступить в сложных и противоречивых ситуациях. Понервничать придется на работе, но старайтесь сохранять самообладание, чтобы не испортить репутацию. К счастью, рядом будут люди, способные вас поддержать.

Близнецы

Неделя будет непростой. Близнецы будут чувствовать себя измотанным из-за многих вещей. Чтобы снизить негативное влияние, составьте план и придерживайтесь его на протяжении всех 7 дней. В выходные найдите время для отдыха. Можно провести время с друзьями или навестить родных.

Рак

Для Раков эта неделя откроет множество новых дверей. Не бойтесь действовать, но не забывайте в таких случаях отключать эмоции, чтобы не потерять контроль над ситуацией. Благоприятный период для начала отношений. Настало время сделать первый шаг, на который вы долгое время не решались.

Лев

Звезды советуют Львам быть внимательнее к своему здоровью. Кажется, что вы слишком устали, поэтому найдите время на отдых. Сейчас не самое благоприятное для работы. Везде будет царить хаос, а ваша усталость негативно скажется на работоспособности. Не стесняйтесь попросить совета у старших. Сейчас их помощь как нельзя кстати.

Дева



Девы окажутся в центре внимания. Первая половина недели подарит вам новые знакомства, а уже ближе к выходным вы поймете, как правильно использовать новые контакты. Постарайтесь не забывать о старых друзьях. Уделите им время, чтобы сохранить отношения.

Весы

На этой неделе Весам придется быть осторожным в своем поведении с окружающими их людьми. Высок риск испортить отношения неосторожным высказыванием.

Скорпион



Скорпионам на этой неделе поможет интуиция. Представители знака буквально почувствуют, что удача улыбается им. Ловите момент и действуйте. Можете попросить о повышении или начать реализовывать проект, до которого долгое время не доходили руки.

Стрелец



Первая половина недели будет для Стрельцов легче, так как все пойдет гладко, но постепенно влияние позитивных тенденций снизится. В этом случае обратитесь за помощью к тем, кому доверяете. Возможны небольшие финансовые трудности, зато в личной жизни наступит новый этап.

Козерог

Ставьте свои интересы во главу угла. На этой неделе Козероги могут себе это позволить. Не тратьте слишком много времени на помощь окружающим, иначе можно не успеть реализовать собственные планы. Также не забывайте о здоровье. К выходным возможно ухудшение самочувствия.

Водолей

На этой неделе Водолеям придется много поработать, однако ваше усердие будет вознаграждено. Выходные тоже обещают быть насыщенными. Представителям знака рекомендуется провести их в компании семьи, друзей или партнера. Это поможет вам расслабиться и наконец выдохнуть.

Рыбы

Будьте готовы к неожиданным поворотам судьбы. Звезды говорят, что произойдет немало неожиданных вещей. Сохраняйте спокойствие и будьте самими собой, тогда все пройдет гладко. Есть возможность улучшить свое финансовое положение.

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