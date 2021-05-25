Не рекомендуется в последнюю среду третьего весеннего месяца давать свои вещи другим – с ними уйдет счастье

Христиане 26 мая поминают двух Гликерий – Ираклийскую и Новгородскую. Одну причислили к святым за преданность вере, смирение и долготерпение, вторую – после чудесных исцелений, начавшихся со дня перенесения ее останков в церковь.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 26 МАЯ

На Руси Гликерию переименовали в Лукерью и ей два прозвища. Одно – Комарница – пошло от того, что наступала пора мошек и комаров Другое – Гречишница – было связано с обычаем сеять гречиху.

Еще в этот день наши предки исцеляли зубную боль. Для этого отламывали сучок дерева у самого дупла и, три раза прижимая его к больному зубу, читали один и тот же заговор, а потом веточку прятали в дупло.

Было принято также, искупавшись в озере, реке и, надев все чистое, идти собирать полезные травы. Срывать их нужно было только полотенцем.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 26 МАЯ

Пение птиц до рассвета предвещает дожди.

Рано утром полетевшие пчелы сулят солнечную погоду.

Много в небе стрижей и ласточек – к быстрому потеплению.

Грозовые тучи – к хорошей погоде на следующий день.

Дождь идет, значит, лето ненастным окажется.

Если комаров стало больше, то грибов будет немало.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 26 МАЯ

1. Убивать комаров не положено: вместо убитого прилетят много других и сильно искусают.

2. Не разрешается плакать, даже от радости, иначе придется долго страдать из-за болезней, краж, потерь.

3. Давать кому-то свои вещи не годится, с ними счастье уйдет.

4. На свадьбах не стоит бить посуду и собирать ее осколки голыми руками – а то будет много неприятностей.

5. Запрещается приобретать большие и дорогие вещи. В противном случае можно, что называется, по миру пойти.

6. Оставлять волосы на расческе нежелательно – это приведет к скандалам в семье и бедам.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 26 МАЯ

Нужно избавляться от вредных привычек. Следует контролировать свои эмоции. Желательно убрать из дома старые и ненужные вещи.

Ранее стало известно, как привлечь удачу и счастье в дом. Нужно уметь подмечать знаки судьбы и пользоваться ими.

