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Христиане 26 мая поминают двух Гликерий – Ираклийскую и Новгородскую. Одну причислили к святым за преданность вере, смирение и долготерпение, вторую – после чудесных исцелений, начавшихся со дня перенесения ее останков в церковь.
ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 26 МАЯ
На Руси Гликерию переименовали в Лукерью и ей два прозвища. Одно – Комарница – пошло от того, что наступала пора мошек и комаров Другое – Гречишница – было связано с обычаем сеять гречиху.
Еще в этот день наши предки исцеляли зубную боль. Для этого отламывали сучок дерева у самого дупла и, три раза прижимая его к больному зубу, читали один и тот же заговор, а потом веточку прятали в дупло.
Было принято также, искупавшись в озере, реке и, надев все чистое, идти собирать полезные травы. Срывать их нужно было только полотенцем.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 26 МАЯ
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 26 МАЯ
1. Убивать комаров не положено: вместо убитого прилетят много других и сильно искусают.
2. Не разрешается плакать, даже от радости, иначе придется долго страдать из-за болезней, краж, потерь.
3. Давать кому-то свои вещи не годится, с ними счастье уйдет.
4. На свадьбах не стоит бить посуду и собирать ее осколки голыми руками – а то будет много неприятностей.
5. Запрещается приобретать большие и дорогие вещи. В противном случае можно, что называется, по миру пойти.
6. Оставлять волосы на расческе нежелательно – это приведет к скандалам в семье и бедам.
ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 26 МАЯ
Нужно избавляться от вредных привычек. Следует контролировать свои эмоции. Желательно убрать из дома старые и ненужные вещи.
Ранее стало известно, как привлечь удачу и
счастье в дом. Нужно уметь
подмечать знаки судьбы и пользоваться ими.
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