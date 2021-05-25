Необычное явление можно увидеть нечасто

26 мая можно будет наблюдать крайне редкое явление – красную Луну. Из-за того, что во время затмения тень от Земли упадет на небесное светило, она окрасится в багровый цвет. Именно по этой причине красную Луну могут называть еще и кровавой.

Однако астрологи предупреждают: в этот день надо быть осторожнее. Эксперты по космосу уверяют, что красная Луна негативно влияет на самочувствие.

Что нельзя делать во время красной Луны

Постарайтесь не конфликтовать. Скорее всего, даже небольшие разногласия серьезно испортят отношения.

Если у вас на этот день запланирована операция, подумайте о переносе, потому что при кровавой Луне кровь сворачивается хуже.

Повремените с крупными покупками. Высок риск пожалеть о потраченных деньгах.

День также не подходит для серьезных перемен во внешности. Если хотели изменить имидж, сделайте это немного позже.





Что можно делать во время красной Луны

Уделите время уборке дома. Наведите порядок, помойте окна.

Если одинокая девушка трижды помоет пол во время красной Луны, в скором времени она встретит свою судьбу.

Хотите защитить себя от влияния небесного светила в этот день, оставьте на подоконнике круглый и ароматный пирог. Этот дар смягчит влияние Луны на вас.





Приметы и суеверия

Согласно суевериям, о кровавой Луне нельзя говорить, показывать на нее пальцем, думать. Это снизит до минимума ее влияние.

Также считалось, что красная Луна – предвестница заморозков и дождей.

Плохой приметой считалось в этот день отмечать свадьбу. Супружеская жизнь будет наполнена ссорами, поэтому развода вряд ли удастся избежать.

Откажитесь от употреблен алкоголя, иначе пагубная привычка может привести к болезням.





Ранее "Утро.ру" рассказывало, как притянуть в дом деньги с помощью уборки.