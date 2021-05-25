Глоба предупредила россиян о приближающемся "смутном периоде"

Глоба предупредила россиян о приближающемся "смутном периоде"
Тамара Глоба. Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Затмение повлияет и на здоровье, и на общественно-политические процессы

Тамара Глоба предостерегла россиян об опасности предстоящего лунного затмения. Суперлуние может повлиять на физическое состояние, также редкое явление может вызвать политические кризисы. 

Астролог объяснила, что в среду, 26 мая, спутник Земли максимально приблизится к планете. Это произойдет в 04:52 по московскому времени. Затем произойдет полное затмение небесного светила, свидетелями которого смогут стать все жители России, кроме тех, кто живет на Дальнем Востоке. 

Однако редкое явление не принесет ничего хорошего, рассказала Глоба в эфире "Радио 1". Могут дать о себе знать проблемы со здоровьем, особенно, если у вас есть хронические заболевания. Особенно осторожнее нужно быть с печенью и органами дыхания. 

"Луна влияет на все жидкости, включая мозговые, влияет на мозговые и эмоциональные процессы", 

– объяснила эксперт по космосу. 

Политика – еще один аспект, на который повлияет Луна. Это станет следствием возрастания эмоционального фона. Так, по словам Глобы, "это будет очень смутный период", во время которого могут начать рушится общественные системы. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что можно и нельзя делать во время кровавой Луны. В этот день лучше отложить крупные покупки и постараться держать свои эмоции под контролем. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость248673
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Раньше таких на костре сжигали и правильно.
песков
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А НАМ ТО ЧЕГО ПЕРЕЖИВАТЬ - ПОКА С НАМИ НАШ ВОВА И ИСКАНДЕРЫ НАМ ПО БАРАБАНУ - ПУСТЬ ДАЖЕ ПЕНСИИ НЕ ПЛАТЯТ
игорь
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а где глоба то была когда у всех пенсии отбирали?
в мячик играла тоже
так что не ей тут что либо кому либо более говорить вообще
к тому же она уже свою страну пропила СССР и лет 30 как пропивает
Шаман
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Хоть раз предскажите точно - когда помрет. Впрочем среда хорошее время, чтоб объявить о кончине надоевшего, тогда в четверг кондитеры испекут вкусности, а в пятницу их привезут в магазины и я, <цензура> с работы - куплю свежий торт.
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