Затмение повлияет и на здоровье, и на общественно-политические процессы

Тамара Глоба предостерегла россиян об опасности предстоящего лунного затмения. Суперлуние может повлиять на физическое состояние, также редкое явление может вызвать политические кризисы.

Астролог объяснила, что в среду, 26 мая, спутник Земли максимально приблизится к планете. Это произойдет в 04:52 по московскому времени. Затем произойдет полное затмение небесного светила, свидетелями которого смогут стать все жители России, кроме тех, кто живет на Дальнем Востоке.

Однако редкое явление не принесет ничего хорошего, рассказала Глоба в эфире "Радио 1". Могут дать о себе знать проблемы со здоровьем, особенно, если у вас есть хронические заболевания. Особенно осторожнее нужно быть с печенью и органами дыхания.

"Луна влияет на все жидкости, включая мозговые, влияет на мозговые и эмоциональные процессы",

– объяснила эксперт по космосу.

Политика – еще один аспект, на который повлияет Луна. Это станет следствием возрастания эмоционального фона. Так, по словам Глобы, "это будет очень смутный период", во время которого могут начать рушится общественные системы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что можно и нельзя делать во время кровавой Луны. В этот день лучше отложить крупные покупки и постараться держать свои эмоции под контролем.